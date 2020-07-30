لبنان | فحوص “PCR” جماعية في وزارة الطاقة بعد إصابة أحد الموظفين بـ”كورونا”

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أوضح المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه ريمون غجر في بيان أنه “بعدما أظهر الفحص الاول إصابة أحد المستشارين في وزارة الطاقة وهو المهندس ايلي صالح بفيروس كورونا، طلب الوزير ريمون غجر من جميع الموظفين والمستشارين في الطابق الذي فيه مكتب صالح وليس فقط من خالطوه، ضرورة اجراء فحوص الـPCR للتأكد من سلامة الجميع.”
وأكد البيان “أن جميع العاملين في الوزارة ملتزمون بإجراءات الوقاية من وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.