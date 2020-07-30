لبنان | المساعدات الأميركية للجيش اللبناني مشروطة بعدم تعاونه مع حزب الله

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وفي هذا الإطار أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مشروع قانون بعنوان “مواجهة (حزب الله) في لبنان” يربط المساعدات العسكرية المخصصة للجيش اللبناني بشروط معينة للإفراج عنها.
وينص المشروع، بحسب ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” على تجميد 20 في المائة من المساعدات البالغة نحو 133 مليون دولار ضمن موازنة عام 2020، إلى أن تؤكد الإدارة الأميركية للكونغرس أن الجيش اللبناني اتخذ خطوات ملموسة لطرد العناصر الداعمة لـ”حزب الله” من صفوفه، أو الحد من تأثيرها على سياساته وأنشطته.
كما يدعو المشروع الإدارة إلى عرض تفصيلي لأنشطة الجيش الهادفة إلى نزع سلاح “حزب الله” كدليل على التزامه الجدي بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 الداعي لنزع السلاح. إضافة إلى ذلك يدعو المشروع الرئيس الأميركي إلى تقديم أدلة تثبت أن الجيش اللبناني لم يتعاون مع “حزب الله” أو يشارك في أنشطة أو تدريبات مشتركة خلال العام الماضي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.