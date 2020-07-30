لبنان | بلدية شبطين: إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 07:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ودعت في بيان، “في ضوء المستجدات الطبية الحالية والمتعلقة بإصابة أحد أبناء بلدتنا المهندس إ.غ.ص. بفيروس كورونا، جميع أبناء البلدة إلى التزام الحجر المنزلي التام وعدم التخالط الاجتماعي ريثما تقوم البلدية مع لجنة الطوارىء الطبية وبإشراف وزارة الصحة العامة بإجراء فحوصات PCR المخبرية للتأكد من عدم انتشار الفيروس في البلدة والعمل للحد من انتشاره.” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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