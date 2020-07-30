لبنان | نهاية اقتصاد الشرق الأوسط المتدهور

كتب أنشال فهرا في صحيفة فورين بوليسي، إنّ تدفق التحويلات من لبنان والخليج إلى أفريقيا وآسيا قد تتوقف بشكل مفاجئ ومدمّر.

كان اللبنانيون يعتمدون تقليدياً على الأثيوبيين لتنظيف منازلهم وقد درجت دول الخليج الست الغنية بالنفط على استخدام عمّال من جنوب آسيا.

ومع ذلك، فإنّ ظهور وباء فيروس كورونا قد أدّى إلى انهيار هذا النموذج الاقتصادي. فأدّت حالات الإغلاق والركود الاقتصادي الناجمة عنها، في البلدان المضيفة، إلى وضع عشرات الملايين من المهاجرين في الشرق الأوسط خارج العمل، أو في إجازة غير مدفوعة الأجر، وأجبرت الكثيرين على العودة إلى البلدان التي تعاني بالفعل من الفقر وارتفاع معدلات البطالة. ويخشى الخبراء من أن تكون لهذه الهجرة العكسية عواقب مدمرة على العمال وبلدانهم الأصلية، فضلاً عن الدول المضيفة لهم.

إنّ الرواتب التي يحصل عليها العمال المهاجرون الآسيويون والأفارقة في الشرق الأوسط قد أعانت العائلات، سواء على شكل قروض للأشقاء لفتح مشاريع تجارية صغيرة، أو بيوت للآباء المسنين، أو ورسوم مدرسية للأطفال.

والآن، من المحتّم أن يكون لبطالة هؤلاء أثراً متسلسلاً أيضاً، حيث أن انخفاض التحويلات يقلل من الاستهلاك ويغرق الأعمال التجارية المحلية في المشقة. في تقرير نيسان، قدّر البنك الدولي أنّ التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل سوف ينخفض بنسبة 20 في المئة هذا العام، منحدراً بقوة بعدما وصل إلى 5 في المئة بعد الركود العالمي في عام 2009.

وتعتبر حالة خدم المنازل في لبنان من أفريقيا حالة صارخة بشكل خاص. في الشهر الماضي، جلست باكالو، وهي عاملة منزلية تبلغ من العمر 25 عاماً في بيروت، وطلبت عدم الكشف عن هويتها للحفاظ على قدرتها على العمل، القرفصاء على الرصيف خارج السفارة الإثيوبية، وكان رأسها بين يديها، وهي تنتحب.

مع حقيبتان محشوتان بممتلكاتها، كانتا ملقيتان بجانبها. مرتدية قميصاً أسود مكتوب عليه” أحبك ” بلغات أوروبية متعددة، وشعرها مربوط بفرقة شعر بلاستيكية وردية، أخبرتني باكالو أنّ أرباب عملها ألقوها خارج بوابات السفارة دون أي تفسير آخر.

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وعلاوة على ذلك، حجبوا عنها أجورها وحتى جواز سفرها. (يتم عادة جلب العمال المهاجرين إلى البلدان العربية من خلال نظام الكفالة الذي يلزمهم بأرباب عملهم). وقد خضع العديد من أبناء بلدها لمعاملة مماثلة خلال الأشهر القليلة الماضية. ونتيجة لذلك، توفي عدد غير معروف من النساء المنكوبات نتيجة الانتحار.

“عملتُ 16 ساعة في اليوم”، قالت باكالو بينما قدّمت لها نساء إثيوبيات أخريات المواساة خارج السفارة.

ومع ذلك، وبالرغم من يأسها إلا أنها لم تفصح عن أسماء أرباب عملها، على أمل أنه في يوم من الأيام، بعد أزمة الفيروس التاجي قد تحصل على وظيفتها والمتأخرات المستحقة لها. إنّ مبلغ الـ 300 دولار التي كسبتها في الشهر كانت جزء كبير من المال الذي نجت منه عائلتها في إثيوبيا.

وكان اقتصاد لبنان في حالة من الفوضى حتى قبل أن يضرب الفيروس التاجي ويعجل انهياره. إنّ العمال كانوا يتقاضون رواتبهم بالدولار الأمريكي، التي كانت العملة اللبنانية قد قيدت به من قبل، ولكن مع هبوط العملة المحلية بنسبة 80 في المائة، وجد اللبنانيون الذين يحصلون على مساعدة من عاملة أجنبية أنه من المستحيل الحفاظ على أساليب حياتهم إذا أبقوا عليها، فبدأوا بطرد عمالهم بشكل جماعي. ولكن لبنان ليس الأكثر تفوقاً. فالأمر نفسه يقع على العمال الأجانب في محور دول البترول المجاورة.