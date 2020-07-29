لبنان | لجنة الطوارىء الصحية في بنعفول: ثبوت إصابة امرأة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وطلبت من “الأهالي عند ثبوت أي حالة تبليغ اللجنة فورا، فلا عيب بالمرض أبدا”، متمنية “الشفاء السريع للسيدة المصابة وأن تعود الى عائلتها بخير وعافية”. ودعت جميع الأهالي إلى “الانتباه والابقاء على أعلى درجات الحيطة والحذر”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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