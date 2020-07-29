لبنان | وحدة إدارة الكوارث في صور: اصابتان جديدتان بكورونا

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وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 265 مصاباً توزعوا على الشكل التالي:

140 حالة وافدة من إفريقيا( 3حالات وفاة)

4 حالات وافدة من أوروبا

حالة واحدة وافدة من سوريا

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حالة وافدة من العراق

119حالة محلية (113 حالة من المخالطين ) بينها 25 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية وحالتين من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية (3 حالات وفاة) وقد تماثل 106 منهم الى الشفاء بشكل تام.

إن وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل.