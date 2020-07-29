لبنان | مجلس لبنانيي فرنسا رحب بالمساعدة الفرنسية المقدمة الى المدارس الفرنكوفونية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأشار البيان إلى أن ” مجلس لبنانيي فرنسا كان وجه رسالة تشجيع لجهود رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية – اللبنانية النائب Kervran Loic لالتزامه التعليم الفرنسي في لبنان، ولقائه رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية – اللبنانية في مجلس الشيوخ السيناتور كريستين لافارد حتى تتمكن من التدخل مع الحكومة الفرنسية في الموضوع نفسه”.

وأكد أن “مجلس لبنانيي فرنسا مصمم دائما على التنسيق مع الدول الصديقة للبنان لمساعدته وإنقاذه، حتى يتمكن من العودة إلى المسار الصحيح للتعافي”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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