لبنان | البطريرك الراعي استقبل سفير تونس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السفير التونسي محمد كريم بودالي، الذي قال بعد اللقاء: “إن الزيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامي الديبلوماسية في لبنان”. أضاف: “لقد تشرفت بلقاء صاحب الغبطة. وجددنا تأكيد عمق العلاقة بين تونس ولبنان، واستمعت إلى آرائه حول الأوضاع في لبنان ورؤيته لمستقبل هذا الوطن. كما تطرقنا إلى أوضاع البلدان العربية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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