لبنان | محتجون اغلقوا المدخل الجنوبي لمخيم عين الحلوة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اقدم محتجون على اغلاق المدخل الجنوبي لمخيم عين الحلوة لجهة درب السيم بالاطارات المشتعلة لبعض الوقت. وذلك احتجاجا على مقتل الفلسطيني محمد الخطيب امس في اشكال وقع عند حاجز الامن الوطني الفلسطيني داخل المخيم . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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