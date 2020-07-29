لبنان | الأمن العام: توقيف صاحب محطة في صور يبيع المازوت في السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في إطار متابعة موضوع عدم احتكار المشتقات النفطية والتلاعب بأسعارها، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في مدينة صور اللبناني (ع.س.ب) يملك محطة للمحروقات، يبيع مادة المازوت في السوق السوداء بسعر أعلى من السعر الرسمي.

بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفه وإحالته الى النيابة العامة المالية وختم المحطة بالشمع الأحمر”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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