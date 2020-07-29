لبنان | تدابير احترازية لبلدية سرعين الفوقا للحد من تفشي الوباء

اعلنت بلدية سرعين الفوقا في بيان، بعد تفشي وباء كورونا في البلدة وفي بلدة الحلانية المجاورة، اتخاذ القرارات التالية:

“عزل بلدة الحلانية عن الجوار، بالتعاون مع اللجان الأهلية والهيئات الصحية، طلب الاستكمال في الإحصاء والتقصي مع جميع المخالطين للمصابين، إقفال جميع المؤسسات غير الغذائية كافة من تاريخه حتى مساء الاثنين في 3 آب ضمناً، الزام سائقي التاكسي اتخاذ الإجراءات الوقائية وتخفيض عدد الركاب إلى 3 فقط، عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، إقفال المسابح والمقاهي وصالات الأفراح، والإلتزام بقرار الحكومة القاضي بالاقفال حتى مساء الاثنين، التشدد في ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل وعدم المصافحة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، الاستعانة بالأجهزة الأمنية بتنفيذ الحجر الإلزامي لغير الملتزمين بالحجر، وإلغاء كافة المناسبات الدينية والاجتماعية، وإقفال المساجد والحسينيات”.