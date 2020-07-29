لبنان | كتاب من ابو جوده لوزارتي الطاقة والاقتصاد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجه محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده كتابا إلى كل من وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة. عرض فيه معاناة البقاعيين في ما خص ارتفاع سعر مادة المازوت خلافا للتسعيرة الرسمية، آملا منهما اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بهذا الخصوص. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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