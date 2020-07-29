- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس أنّه:
“سوف يتم البدء بتسليم المساعدات التي يقوم الجيش بتوزيعها للسائقين الذين لم يستفيدوا حتى الان، اعتبارا من بعد العيد مباشرة وفق اللوائح المنقحة والتي سوف تطال جميع السائقين التي تتوفر فيهم المعايير التي تم الاتفاق عليها، اكانو سائقين او مالكين سائقين”.
واعتبر طليس أنه “لا داعي للمراجعات الا للذين لم تصلهم المساعدة بعد انتهاء الاسبوع القادم”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | طليس للسائقين: المساعدات المادية ستُوزّع بعد العيد لمن تتوفر فيهم المعايير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.