لبنان | طليس للسائقين: المساعدات المادية ستُوزّع بعد العيد لمن تتوفر فيهم المعايير

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أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس أنّه:

“سوف يتم البدء بتسليم المساعدات التي يقوم الجيش بتوزيعها للسائقين الذين لم يستفيدوا حتى الان، اعتبارا من بعد العيد مباشرة وفق اللوائح المنقحة والتي سوف تطال جميع السائقين التي تتوفر فيهم المعايير التي تم الاتفاق عليها، اكانو سائقين او مالكين سائقين”.

واعتبر طليس أنه “لا داعي للمراجعات الا للذين لم تصلهم المساعدة بعد انتهاء الاسبوع القادم”.