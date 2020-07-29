لبنان | قائد الجيش استقبل ديل كول… بحث في التطورات والتنسيق بين الجيش واليونيفل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول. وتمّ التداول بالتطورات الأخيرة في الجنوب والتنسيق القائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفل. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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