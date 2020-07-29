كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت بلدية العقيبة “تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في البلدة لفتاة إتضح أنها إلتقطت العدوى بعد ترددها إلى الجامعة وقد تم حجر عائلتها، والبلدية تعمل في هذه الأثناء على فرض الحواجز في البلدة”. وأكد رئيس البلدية أنه “سيتم التواصل مع وزارة الصحة العامة لإجراء فحوصات “PCR” لعائلة المصابة”، معلنا “اتخاذ القرار بإقفال شواطئ البلدة كافة”، مشددا على “ضرورة وضع الكمامات والتزام الاجراءات لتفادي انتشار الوباء”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قرار لبلدية العقيبة بإقفال الشاطئ بعد إصابة طالبة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.