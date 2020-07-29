لبنان | دوريات للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية على الحدود اللبنانية الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كثف الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية دورياتهم المؤللة والراجلة على الحدود اللبنانية الجنوبية لاسيما عند سهل مرجعيون مقابل مستعمرة المطلة. وكان الجيش الاسرائيلي اطلق ليلا طلقات عدة بعد الاشتباه بتحركات على الحدود. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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