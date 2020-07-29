لبنان | اللواء إبراهيم بحث مع دل كول في التطورات على الحدود الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” الجنرال ستيفانو دل كول. وبحث معه في التطورات على الحدود الجنوبية على ضوء تصعيد العدو الإسرائيلي الأخير، بالاضافة الى مسار الإتصالات المتعلقة بالتجديد لقوات الطوارئ. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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