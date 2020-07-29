لبنان | وزارة المالية: توقف النظام الالكتروني أدى إلى تعذر تحويل رواتب المتقاعدين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أوضح المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن: النظام الالكتروني لدى الوزارة قد توقف لأسباب تقنية ناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى تعذر تحويل رواتب المتقاعدين لشهر آب ٢٠٢٠ بالرغم من جهوزيتها في مديرية الصرفيات وسيتم تحويلها إلى المصارف في أول يوم عمل بعد عيد الأضحى. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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