كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وغرد خضر عبر تويتر قائلاً: “قمنا اليوم بعزل قرية “الحلانية” في قضاء بعلبك بعد ثبوت 49 حالة ايجابية فيها. وأضاف: “نهيب بالمواطنين الكرام وحرصاً على صحتهم، الإلتزام الكامل بإجراءات الوقاية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عزل قرية “الحلانية” في قضاء بعلبك الهرمل بعد ثبوت 49 حالة ايجابية فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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