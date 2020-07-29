لبنان | اقفال مرفق جعيتا السياحي إثر التدابير الوقائية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اصدرت شركة ماباس – مرفق جعيتا السياحي بيانا جاء فيه الآتي: “بناء لتعميم وزارة السياحة تاريح 28/7/2020 والتزاما توصيات لجنة متابعة التدابير الوقائية، يقفل مرفق جعيتا السياحي من تاريخ 30/7 حتى 10/8 ضمنا. ويعود المرفق لاستقبال زواره من محبي الطبيعة والجمال بتاريخ 11/8/2020، الله يحمي وطننا لبنان”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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