لبنان | ادارة الكوارث في عكار: تسجيل 8 اصابات جديدة اليوم بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ويبلغ عدد الحالات الايجابية قيد المعالجة والمتابعة في المنطقة: 28 حالة توزعت على البلدات التالية: خط البترول (8)، فنيدق (5)،المحمرة (2)، عكار العتيقة (2)، عين الذهب (2)، كرم عصفور (1)، شان (1)، ذوق الحصنية (1)، ذوق الحبالصة (1)، برقايل (1)،العمايير (1)، الرامة(1)، الحوشب (1)، التليل( 1). اما حالات الشفاء المسجلة: 86 ،وحالات الحجر المنزلي: 115. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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