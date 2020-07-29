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وجاء فيه:
– تفتح الباتيسري ومحال الحلويات أبوابها بمناسبة الأعياد المباركة من الساعة 6:00 صباحا ولغاية الساعة 8:00 مساء (في فترة الإقفال التام)، مع الإمتناع عن استقبال الزبائن في الداخل والإكتفاء بخدمة takeaway أو التوصيل إلى المنازل delivery.
– يسمح للمطاعم ومحال بيع المأكولات الجاهزة والوجبات السريعة بتأمين خدمة takeaway أو التوصيل إلى المنازل Delivery يوميا من الساعة 6:00 صباحا ولغاية الساعة 8:00 مساء (في فترة الإقفال التام)، شرط عدم استقبال الزبائن في الداخل.
– تمنع خدمة التوصيل “النراجيل” إلى المنازل في كل المناطق اللبنانية وفي الأوقات كافة.
يطلب التقيد بالشروط الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة والنقابات المختصة، وتكلف الضابطة السياحية والشرطة السياحية تنفيذ هذا التعميم والتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية لتطبيقه”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تعديلات للسياحة على التعميم الأخير: السماح بخدمة الـDELIVERY للمطاعم والباتيسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.