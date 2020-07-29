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وقال حسن: “هناك عدد من الحالات تخلّفت فيها مستشفيات عن استقبال المرضى وهذا أمر مرفوض ويجب الاستجابة لأي إصابة فوراً من دون تردّد”.
وأضاف: “لا تردّد من قبل السلطات بتوقيف ومساءلة أي مدير مستشفى يتخلّف عن نجدة المريض”.
وشدد على أنه تواصل مع قائد الجيش بشأن المريض الذي توفي في مستشفى تمنين وتواصلنا مع الطبابة العسكرية وهناك تحقيق وتدقيق في المستشفيات التي تأخرت وعارضت استقبال الحالة.
وعن الأخطاء في الـPCR، تابع حسن: “الأمر مبرّر ولكنه غير مقبول ونطلب من المختبرات التدقيق في الأمر”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حسن: نجهّز المستشفيات ونرفع من جهوزيّتها… وأخطاء الـPCR مبرّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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