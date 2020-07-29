كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال أبو شرف: “يجب التقيّد بالإرشادات والتعامل مع التوعية بجدّية وعدم التساهل لأنّ العواقب وخيمة”. وأضاف: “نقابة الأطباء تشكر مستشفى الحريري وتقدّم له مبلغ 25 مليون ليرة وهذه قيمة رمزيّة ولكن “حجرة بتسند خابية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | أبو شرف: نحن في صميم الموجة الثانية لوباء “كورونا” ويجب التقيّد بالإرشادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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