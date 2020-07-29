لبنان | مسؤول إسرائيلي: سندفن “حزب الله” تحت أنقاض لبنان!

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أكد السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون، أن “بلاده سترد في حال هاجم حزب الله المدنيين في إسرائيل”، قائلا: “سندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان”.

ودعا دانون، في مقابلة عبر شبكة “i24NEWS”، الحكومة اللبنانية إلى تطبيق القرار 1701، الذي يمنع أي مجموعة من استخدام الأسلحة داخل لبنان”.

ونصح السفير الإسرائيلي السابق، بيروت في أعقاب اعتزام لبنان تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اندلاع النزاع يوم الاثنين على الحدود الإسرائيلية- اللبنانية “ببدء التعامل مع حزب الله” بدلا من ذلك.

وتابع “أشعر بالسوء على اللبنانيين، إنهم تحت احتلال حزب الله، وهم يعلمون أن حزب الله سيطر على جزء من جنوب لبنان. لكننا نرسل رسالة واضحة جدا إلى الحكومة اللبنانية: عليك أن تعتني بما يحدث في لبنان، وإلا فسوف تدفعين الثمن”.