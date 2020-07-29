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وشددت الدائرة مجددًا على “ألا علاقة نهائيًّا بين القوات والحزب خارج إطار المؤسسات التي يتم التقاطع تحت سقفها حصرًا وعلى القطعة، فيما العلاقة خارج هذه المؤسسات لا جدوى منها إطلاقا في ظلّ الخلاف حول ثلاثية كيانية وسيادية وميثاقية، تبدأ من فلسفة الدور اللبناني، ولا تنتهي بسلاح الحزب ودوره”.
ونفت الدائرة “ما أوردته الزميلة ميسم رزق في مقالتها بعنوان حزب الله والقوات: للعلاقة حدود”، وأكدت أن “حدود أي علاقة بالنسبة إلى القوات هي نهائية لبنان الـ10452 ومرجعية الدولة وحدها بقرار الحرب وبسط سيادتها على كامل التراب اللبناني”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الدائرة الإعلامية في “القوات”: لا علاقة نهائياً بيننا و”الحزب” خارج إطار المؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.