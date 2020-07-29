كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال إبراهيم: “لم انقل أي رسالة إليه ولن منه لا لحزب الله ولا لأي مكوّن”. ورأى ابراهيم أن هناك تصميم على الخروج من هذا المأزق، مطالباً “كما طالب رئيس الحكومة حسان دياب بالتمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب ليبقى الاستقرار على الحدود. وأكد أن الحياد بحاجة إلى إجماع. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اللواء ابراهيم من الديمان: لم أنقل أي رسالة إلى الراعي… والحياد بحاجة إلى إجماع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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