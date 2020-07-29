لبنان | دريان هنأ بعيد الاضحى: تلاعب بأمن اللبنانيين وعيشهم وحاضرهم ومستقبلهم

وقال دريان في تصريح، لمناسبة عيد الأضحى المبارك: “لقد كان هذا العام عام ابتلاء وامتحان على مستوى العالم. امتحان لقدرة الإنسان على حماية عيشه، وسلامه وسلامته وأمنه. وحتى الحج وبسبب أولوية مقصد حفظ النفس، اضطرت سلطات الحرمين الشريفين إلى جعله قاصرا على بعض المواطنين والمقيمين في المملكة، مع إجراءات احترازية مشددة. ولبنان ليس استثناء، بل إن مصابنا بالأموال والأنفس ومستوى المعيشة، والأمن المجتمعي، أكبر بكثير مما أصاب معظم دول العالم. المشكلات تتفاقم، والمجاعة تطرق الأبواب، ومئات آلاف اللبنانيين يفقدون موارد رزقهم، ومحاولات الإنقاذ هشة وغير جدية”.

أضاف: “اللبنانيون مشهورون بالتضحية من أجل وطنهم وأهلهم وإنسانهم، هناك تلاعب بكل شيء، بأمن اللبنانيين وعيشهم، وحاضرهم ومستقبلهم. أما التضحية الواجبة، فهي في القيم والأخلاق العالية للتضامن الأسري، والتضامن مع المؤسسات الخيرية والصحية والاجتماعية. لقد صارت مؤسساتنا في هذا الزمن محتاجة إلى كل شيء”.

وتابع: “بمناسبة الأضحى، وفي كل مناسبة، يسأل المؤمن ربه الإنقاذ من البلاء، والتنجية من المصائب، ونحن بالفعل في مصيبة كبرى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب فينا وفي العالم كله دعوة إبراهيم عليه السلام، للرضا والثقة والأمن، والحماية من الأوبئة والجوائح، وأمراض الأنظمة الفاسدة”.

Advertisements

وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بعيد الأضحى المبارك.

صلاة العيد

وكلف المفتي دريان أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك، في جامع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين، عند الساعة السادسة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباح يوم الجمعة 31 تموز الحالي.

وأعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ان صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام في جميع مساجد لبنان، ودعت الأئمة والخطباء الى أن لا تتجاوز خطبتا العيد والجمعة الدقائق العشر، مؤكدة على جميع لجان المساجد الالتزام التام بالإرشادات الوقائية لجائحة كورونا.