لبنان | جعجع: ليس مقبولاً تعكير العلاقة التاريخية مع فرنسا

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وقال: إن “فرنسا كانت دائما وفي كل الظروف والمصاعب والتحديات إلى جانب لبنان. فليس هكذا نكافئ من دعم ويدعم لبنان”.
ويأتي تصريح جعجع على خلفية كلام رئيس الحكومة حسان دياب، والذي اتهم وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، بأن “لديه نقصاً في المعلومات حول الإصلاحات الحكومية”.
وقال إن زيارته لبيروت “لم تحمل معها أي جديد”، معتبراً أن “ربط لودريان أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.