لبنان | حسن من مستشفى حلبا الحكومي: المنظرون كثر لأن ليس لديهم ما يتباهون به

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وشكر حسن كل الأيادي البيضاء والدول الصديقة التي آمنت بلبنان من دون قيود سياسية ففي القطاع الصحي ما من سياسات أو اعتبارات.
وقال: “المنظرون كثر لأن ليس لديهم ما يتباهون به والإنجازات تتحقق خطوة خطوة وهذا هدفنا ولن نوقف هذه المسيرة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.