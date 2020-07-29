لبنان | حسن من مستشفى حلبا الحكومي: المنظرون كثر لأن ليس لديهم ما يتباهون به

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وشكر حسن كل الأيادي البيضاء والدول الصديقة التي آمنت بلبنان من دون قيود سياسية ففي القطاع الصحي ما من سياسات أو اعتبارات.

وقال: “المنظرون كثر لأن ليس لديهم ما يتباهون به والإنجازات تتحقق خطوة خطوة وهذا هدفنا ولن نوقف هذه المسيرة”.