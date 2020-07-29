لبنان | أساقفة زحلة الى المؤمنين: الزموا منازلكم

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وطالبوا “بالتعاون التام مع الجهات المختصة، الرسمية والصحية، في كل ما يقدم العون ويخدم أمن المجتمع الصحي وسلامه الاجتماعي”، مشيرين الى انه تم “تأجيل الأنشطة الرعائية وإغلاق القاعات الرعائية أمام التعازي ومختلف المناسبات”.

كما تابع الاساقفة الأوضاع المعيشية، وهموم الناس باتخاذ بعض التدابير التي طالت المساعدات المالية لبعض المدارس والاحتياط الغذائي وأوضاع المستشفيات الخاصة والحكومية، ومتابعة الاوضاع الامنية مع المسؤولين الامنيين.

وعقد أساقفة زحلة والبقاع اجتماعا طارئا، في مطرانية سيدة النجاة، بعد تفاقم وضع انتشار كورونا، في حضور الأساقفة عصام يوحنا درويش، جوزف معوض، انطونيوس الصوري، بولس سفر وأمين سر المجلس الأرشمندريت ايلي بو شعيا، وذلك حرصا منهم على سلامة ابناء زحلة والبقاع.