لبنان | فيديو صادم في لبنان… يهزّ عروش ويسقط رؤساء!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك هذا الفيديو يبيّن لنا حال القرف والذل والتعاسة والألم وقلة الرحمة التي نعيشها في بلاد الأرز. نحن شعب مدفون في مقبرة، إنه فيديو صادم ومبكي، يهزّ عروش دول ويزيل رؤساء وحكومات من مناصبهم. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.