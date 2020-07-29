لبنان | بلدية كفرعقا الكورة تعلن شفاء مصاب من البلدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وطلبت البلدية من المواطنين استعمال الكمامات في الاماكن العامة والعمل بمبدأ التباعد الاجتماعي علمًا أنهّا بصدد دراسة امكانية فرض غرامة على الاشخاص و المحلات التجارية التي لا تحترم تعليمات مجلس الوزراء في ما يخص اجراءات الحماية من كورونا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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