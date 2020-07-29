لبنان | هِبة من اليونيفيل الإيطالية إلى الصليب الاحمر اللبناني في صور

وتأتي الهبة في خضم المكافحة المشتركة ضد جائحة كورونا التي تعصف بلبنان ودول العالم، حيث تكمن أهمية جهاز التصوير الصوتي النقال في أمكان التصوير المنزلي من دون الحاجة إلى إدخال المرضى إلى المستشفى وتعرضهم للاصابة، كما ويمكن استعمال الجهاز النقال EcoFAST في الحالات الطارئة وبخاصة خلال حوادث السير بحثا عن أي نزيف داخلي للمرضى وامكان التشخيص الفوري قبل الوصول الى المستشفى.

وسلم فريق من الفوج الثامن لرماحي مونيبللو الذي يقود الكتيبة الايطالية في موقع المنصوري الهبة وبعض الادوية المخصصة للاطفال إلى رئيسة فرع صور في الصليب الاحمر اللبناني مزين سقلاوي عجمي التي عبرت عن امتنانها العميق وشكرها لجنود حفظ السلام الايطاليين على مبادرتهم الثمينة لفائدة السكان المحليين.

وتواصل اليونيفيل الايطالية دعمها السكان المحليين والمؤسسات الاجتماعية في منطقة عملها وفقا لروحية القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن.