كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وبعد إجراء فحص ال PCR جاءت نتائج الاختبارات سلبية ولا إصابات بصفوف الوزراء وباقي الشخصيات التي أخذت منها العينات. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هذه نتيجة فحوصات ال PCR للوزراء في قصر بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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