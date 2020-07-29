كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأظهرت النتائج وجود خمس (5) حالات إيجابيةإ وفي ما يلي نتائج تتمة فحوص 26 تموز: * رحلة ادبس ابابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان ايجابيتان)

* رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)

* رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (كلها سلبية)

* رحلة الكويت: شركة MEA رقم 403 (كلها سلبية)

* رحلة القاهرة: شركة MEA رقم ???309 (كلها سلبية)

* رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة ايجابية)

* رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)

* رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (كلها سلبية)

* رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)

* رحلة دوسلدورف: شركة W7 رقم 5512 (كلها سلبية)

* رحلة أضنة: شركة WL رقم 4404 (كلها سلبية)

* رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية) كما وجاءت نتائج الدفعة الأولى من فحوص 27 تموز: * رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)

* رحلة ستوكهولم: شركة W7 رقم 5504 (كلها سلبية)

* رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 432 (كلها سلبية)

* رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالتان ايجابيتان)

* رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)

* رحلة الرياض: شركة MEA رقم 423 (كلها سلبية)

* رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 236 (كلها سلبية)

* رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)

* رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)

* رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)

* رحلة الكويت: شركة MEA رقم 423 (كلها سلبية). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة عن تتمة نتائج فحوص الـ PCR للرحلات إلى بيروت: 5 حالات إيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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