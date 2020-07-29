كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تطلب بلدية تولين من الاهالي عدم الاختلاط باحد من ذويه مع العلم انهم قيد الحجر الاحترازي متمنيا له الشفاء العاجل “. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية تولين : اصابة احد ابناء البلدة بالفيروس وهو في الحجر منذ خمسة ايام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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