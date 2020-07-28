لبنان | وزارة السياحة تصدر تعميما إلى المؤسسات والمطاعم والمسابح

1 – تقفل المؤسسات السياحية والترفيهية والمطاعم والمقاهي والباتيسري وتوابعها كافة وعلى مختلف فئاتها وأنواعها إقفالا تاما من الخميس 30 تموز 2020 ولغاية الإثنين 3 آب 2020 ضمنا، ومن الخميس 6 آب 2020 لغاية الإثنين 10 آب 2020 ضمنا، على أن تعمل في الأوقات الأخرى بنسبة لا تتخطى الـ 50 في المئة من قدرتها الإستيعابية، ويمنع تقديم النرجيلة في داخل المؤسسة وخارجها نهائيا، إضافة إلى التشدد في الإجراءات والتدابير الوقائية المطلوبة من وزارة الصحة العامة ووزارة السياحة والنقابات المختصة.

2 – تقفل الحانات والمراقص والملاهي والأندية الليلية وصالات الشاي وكل توابعها إقفالا تاما بدءا من الثلاثاء 28 تموز 2020 ولغاية الإثنين 10 آب 2020 ضمنا.

3 – تقفل كل المؤسسات السياحية العامة التابعة لوزارة السياحة والمغاور في الفترة المذكورة أعلاه. (من 30 تموز ولغاية 10 آب).

Advertisements

4 – تقفل المسابح الخاصة (الدخول اليومي) باستثناء الشاليهات والغرف المؤجرة مسبقا، كما وتبقى الفنادق على عملها الطبيعي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة من الوزارات المختصة، على أن تعمل المطاعم داخل الفنادق والمؤسسات السياحية البحرية فقط لخدمة النزلاء.

5 – تتوقف خدمة التوصيل إلى المنازل Delivery للمطاعم كافة في أيام الإقفال (من 30 تموز لغاية 3 آب ومن 6 آب لغاية 10 آب).

6 – تقفل صالات الأعراس والحفلات والسهرات الفنية كافة. (من 30 تموز ولغاية 10 آب).

ختاما تؤكد الوزارة أن التشدد في اتخاذ وتطبيق هذه الإجراءات هدفها أولا وأخيرا صحة المواطن والحفاظ على الأمن الصحي في البلاد، وعلى رغم الوضع الإقتصادي المتردي، تبقى سلامة المواطنين هي الأهم. عليه، تكلف الضابطة السياحة والشرطة السياحية في الوزارة بتطبيق مضمون هذا التعميم، على أن يتم إقفال كل مؤسسة مخالفة بالشمع الأحمر”.