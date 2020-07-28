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وأكّدت ادارة المستشفى في بيان تفهمها البلبلة والعتب التي أحدثتها النتائج الصادرة ولكن لا تتفهم التعدي المتعمّد على مؤسسة رسمية تؤدي الخدمة العامة كانت ولا زالت الخط الدفاع الأول عن المنطقة وصحة المواطن منذ بدء جائحة كورونا.
واستهجنت إدارة المستشفى هذا التركيز والتعدي المعنوي على هذا الصرح الطبي، معلنة وضع هذا الملف بعهدة وزارة الصحة العامة والقضاء المختص لتبيان كافة الملابسات وعليه التوقف عن العمل في مختبر الكورونا وعدم إجراء فحوصات الـ PCR لمدة ٧٢ ساعة.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مستشفى الهراوي يعلن التوقف عن إجراء فحوص الـ PCR لـ 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.