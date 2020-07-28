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بعد اللقاء، قال طراف: “تشرفت اليوم بزيارة صاحب الغبطة الذي أطلعني على الصعاب التي يمر بها لبنان، وتطرقنا خصوصا إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية للنهوض بالدولة والخروج من الأزمة الاقتصادية من جديد. كما أطلعني غبطته على مفهوم ومبدأ الحياد الذي ينادي به، والذي يتشابه كثيرا مع نظرتنا للبنان.
وبدوري، سأقوم بنقل هذا الموقف وهذه الصورة الى السلطات المختصة في بروكسل والى سفراء الاتحاد الأوروبي في اجتماعنا الدوري الذي سنتطرق فيه الى موضوع حياد لبنان”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | طراف بعد لقائه الراعي: سأنقل موقفه عن مبدأ الحياد إلى بروكسل وسفراء الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.