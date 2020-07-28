لبنان | وحدة ادارة الكوارث في صور: تسجيل 7 حالات جديدة بالفيروس

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وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 263 مصاب.

توزعوا على الشكل التالي:

138 حالة وافدة من إفريقيا( 3حالات وفاة)

4 حالات وافدة من أوروبا

حالة واحدة وافدة من سوريا

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حالة وافدة من العراق

119 حالة محلية (113 حالة من المخالطين ) بينها 25 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية وحالتين من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية (3 حالات وفاة)

وقد تماثل 106 منهم الى الشفاء بشكل تام

واشارت في بيان الى إنها “هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة” .

واوضحت انه ” بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.