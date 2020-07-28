لبنان | وزارة الصحة: 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وتوزعت الاصابات على الشكل التالي: 133 بين المقيمين و8 بين الوافدين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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