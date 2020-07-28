لبنان | أصحاب المولدات في الهرمل قطعوا التيار وهددوا بإطفاء مولداتهم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قطع أصحاب المولدات الخاصة التيار عن سائر احياء الهرمل طيلة اليوم، رغم ظروف الطقس وارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى حالة من الارباك وتوقف العديد من المصالح. وهددوا بالتوقف عن العمل ما عدا ساعات الليل، إذا لم يصار الى تأمين المازوت، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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