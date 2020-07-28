لبنان | البركس: دور النقابة الدفاع عن مصالح أصحاب المحطات والإعتراض على السياسة التدميرية

اشار رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس، في بيان اليوم، انه “لما كان قد صدر عن النقابة اليوم بيان تطالب فيه المسؤولين ايجاد حل نهائي ودائم لمشكلة الاعتمادات المصرفية لبواخر استيراد المحروقات لكي لا يتكرر انقطاعها في الاسواق في حين تتواجد البواخر مقابل الشواطىء اللبنانية ولا تستطيع تفريغ حمولتها، ولما كان قد صدر عن الشركات المستوردة للنفط بيان اعتراضي ذهبت به بعيدا معتبرة موقع البيان منتحلا الصفة، لذلك، يهم النقابة توضيح ما يلي:

– ان دور النقابة هو الدفاع عن مصالح اصحاب المحطات وليس التملق الى اي كان. وعندما تكون عشرات المحطات مقفلة ابوابها قسرا بسبب عدم تموينها بالبنزين والمازوت من الشركات المستوردة، فهو واجب النقابة الاعتراض على السياسة التدميرية التي تطال هؤلاء.

– كان اجدى بمن اضاع وقته لكتاب بيان تهجمي وافترائي كهذا، ان يوظف هذا الوقت لايجاد حل لتفريغ البواخر ولتأمين المحروقات في الاسواق وللمحطات التي تحمل شعاراته.

– كما نذكر الجميع ان على الشركات المستوردة واجب رئيسي وهو تأمين المحروقات للمحطات لانها متعاقدة معها بموجب عقود تجارية تحدد الكميات الدنيا المتوجب على المحطات شراؤها تحت نار البنود الجزائية والغرامات في حين ترفض هذه الشركات تلبية طلبات المحطات. وهذا الموضوع سيكون له متابعة.

– ان صادر وموقع بيان النقابة هو النقيب المنتخب من الجمعية العمومية لاصحاب المحطات لعدة دورات وعلى من يجهل ذلك سؤال الملمين بهذا القطاع.