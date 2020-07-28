لبنان | مقتل فلسطيني اثر اشكال في عين الحلوة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك توفي الفلسطيني محمد الخطيب متأثرا بجروح اصيب بها على اثر اصابته باطلاق نار في اشكال وقع عصر اليوم عند حاجز الامن الوطني الفلسطيني داخل مخيم عين الحلوة، حيث تم نقله بحال الخطر الى مستشفى الراعي في صيدا ثم ما لبث ان فارق الحياة. ولاحقا وبناء لتعليمات قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب سلم قائد القوة الفلسطينية المشتركة العقيد عبد الهادي الاسدي مطلق النار الذي تسبب بمقتل الخطيب الى مخابرات الجيش في الجنوب. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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