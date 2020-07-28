لبنان | امن الدولة: توقيف سوريين يروجان دولارات مزيفة في الدكوانة والفيدار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي: “في اطار عملها في مكافحة ظاهرة ترويج العملة المزيفة، ونتيجة الرصد والمتابعة، وعملا بإشارة النيابة العامة المالية، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة عصابة ترويج دولارات اميركية مزيفة في محلتي الدكوانة – المتن والفيدار – جبيل مؤلفة من السوريين (ي. أ) و (ع. ح) وضبطت بحوزتهما مبلغ 57000 دولار اميركي مزيفة من فئة الماية دولار إضافة إلى هواتف خلوية تتضمن محادثات ومكالمات وأرقاما حول الجرم المنسوب إليهما وسيارتين تستخدمان في نقل وترويج هذه العملة المزيفة. بنتيجة التحقيق اعترفا بما نسب إليهما وتم ايداعهما مع كامل المضبوطات القضاء المختص بناء لاشارته. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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