لبنان | دياب عرض كيفية ضبط السوق السوداء مع وفد نقابة الصرافين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عرض رئيس الحكومة حسان دياب كيفية ضبط السوق السوداء مع وفد نقابة الصرافين. وذلك بحضور النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة جورج شلهوب. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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