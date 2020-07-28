لبنان | بلدية جعيتا: اصابة في البلدة بفيروس كورونا

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أعلنت بلدية جعيتا بعد صدور نتائج ال PCR التي أجريت عن “إصابة في البلدة بفيروس كورونا، على الرغم من أن العوارض الظاهرة كانت خفيفة جدّاً.”
وأكّدت “أن المصاب يلتزم الحجر المنزلي وأنه لم يخالط أحدًا من الناس في جوار سكنه، ولم يزر أي محل تجاري في البلدة.”
وطمأنت المواطنين الى أن “السكان المجاورين للشخص المصاب سوف يخضعون لفحص ال PCR على صحة السلامة”، وتمنّت عليهم الاتصال بالأرقام الساخنة للبلدية: 71/638444- 70/410216 في حال الشعور بأي عارض من عوارض الفيروس.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.