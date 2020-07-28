لبنان | مستشفى فتوح كسروان الحكومي: نتيجة واحدة إيجابية لموظف

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صدر عن إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي- البوار البيان التالي:
“ليل الاحد الفائت، ابلغ احد الموظفين العاملين في المستشفى الادارة بانه يعاني عوارض صحية شبيهة بعوارض الكورونا. على الفور إتخذت الادارة كافة التدابير اللازمة، وأجريت له الفحوص السريرية من قبل الطاقم الطبي وفحص ال PCR الذي أتت نتيجته إيجابية، وتم استقباله في القسم المخصص لمرضى الكورونا”.
واوضحت ادارة المستشفى انه “تمّ إجراء فحص ال PCR لجميع الموظفين والعاملين في المستشفى وفي مختلف الاقسام، وقد أتت النتائج كلها سلبية”.
واضاف البيان: “إننا اذ نشدد على إحترام كل الاجراءات والارشادات، ندعو الجميع لا سيما الموظفين داخل وخارج نطاق عملهم، الى إتخاذ أقسى درجات الحيطة والحذر حماية لهم ولمحيطهم بغية تخطي المرحلة بأقل ضرر ممكن.”
وتمنّت الادارة على المواطنين “التعاون وعدم زيارة المرضى الموجودين في المستشفى، الاّ للضرورة القصوى واحترام الارشادات تجنبًا للاكتظاظ وخاصة أخذ موعد مسبق للقيام بفحص ال PCR تسهيلاً للتنظيم وحسن سير العمل.”
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.