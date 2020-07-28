كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غردت وزيرة المهجرين غادة شريم على حسابها عبر تويتر قائلة: “لم يتم الاتفاق حتى تاريخه على صيغة للكابيتال كونترول المؤقت الذي ينظم التعامل بين المودع والمصرف! سحب في السابق من الحكومة على اعتبار ان ذلك من مهام “المركزي”. لا المركزي تحرك ولا اللجان النيابية بتت مشروع القانون… يبدو أنّ التأخير مقصود، لذا طالبت اليوم أن تستلمه الحكومة مجددا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | شريم: لم يتم الاتفاق حتى تاريخه على صيغة للكابيتال كونترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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